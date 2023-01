Tennis: Ons Jabeur passe difficilement au deuxième tour de l’Open d’Australie

Tête de série n°2, la tenniswoman tunisienne Ons Jabeur a eu le plus grand mal à rallier le deuxième tour de l’Open d’Australie. Elle a été plus que malmenée par Tamara Zidansek (7-6 [8], 4-6, 6-1) dans un match où elle a souvent semblé gênée dans ses déplacements, note l’Equipe.

Heureusement pour elle, son adversaire n’a pas pu tenir le rythme durant le dernier set et lui a évité une fin de match pleine de stress. Il n’en demeure pas moins que la finaliste des derniers Wimbledon et US Open est apparue loin du niveau affiché la saison dernière, commettant 49 fautes directes et ne passant que 46 % de premières balles.