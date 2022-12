Tennis – Open d’Australie : Venus Williams accepte l’invitation des organisateurs

L’Américaine Venus Williams, âgé de 42 ans et qui n’a plus gagné un match depuis juin 2021, a annoncé avoir accepté l’invitation offerte les organisateurs de l’Open d’Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de la saison.

« Je viens jouer dans ce pays depuis plus de vingt ans et les Australiens m’ont toujours soutenu de tout leur coeur. Ce sera un honneur de joueur pour eux de nouveau », a déclaré l’ancienne n 1 mondiale dans un communiqué.

Un quart de siècle après sa première participation, en 1998, l’ainée des sœurs Williams disputera à cette occasion son 22e Open d’Australie avec l’idée d’emmagasiner « plus de souvenirs » d’un tournoi où elle a atteint neuf fois le stade des quarts de finale, mais qu’elle n’a jamais remporté et dont elle était absente l’an dernier pour la première fois depuis dix ans.

A 42 ans, l’Américaine, descendue au-delà la 1000e place au classement WTA après avoir perdu les quatre matchs qu’elle a disputés l’an dernier, sera donc en lice pour le premier tournoi du Grand Chelem de la saison, prévu du 16 au 29 janvier prochain à Melbourne.

