Tennis-Tournoi ATP-500 de Dubaï : le Grec Tsitsipas qualifié pour le dernier carré

Le Grec Stefanos Tsitsipas, N.6e mondial, s’est

qualifié pour les demi-finales du tournoi ATP 500 de Dubaï, en s’imposant

jeudi devant l’Allemand Jan-Lennard Struff (N.34) en trois sets (4-6, 6-4,

6-4).

Le récent lauréat du tournoi de Marseille affrontera le Britannique Daniel

Evans pour une place en finale.

Solides sur leur mise en jeu, Tsitsipas et Struff se sont rendu coup pour

coup, particulièrement dans la dernière manche, mais c’est finalement

l’Allemand qui a craqué le premier en concédant son jeu de service à 4-4

dans le 3e set.

Son adversaire a confirmé le break dans la foulée pour filer en

demi-finales et remettre le compteur des confrontations Struff-Tsitsipas à

égalité (deux victoires chacun).

Plus tôt, Evans a décroché le premier billet pour les demi-finales. Le

Britannique s’est imposé 6-2, 7-6 (11/9) contre le Russe Andrey Rublev, la

sixième tête de série du tournoi émirati.

Dans la soirée, le N.1 mondial Novak Djokovic et le Français Gaël Monfils

(N.9) tenteront de décrocher les deux derniers sésames pour le dernier

carré, respectivement contre le Russe Karen Khachanov et le Français

Richard Gasquet.