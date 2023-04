Tennis – Tournoi de Charleston : Ons Jabeur remporte le titre

La tenniswoman tunisienne Ons Jabeur (5e mondiale) s’est de nouveau distinguée en remportant le tournoi WTA 500 de charleston après sa victoire, dimanche, en finale devant la Suisse Belinda Bencic (11e), tenante du titre, 7-6, 6-4.

Il s’agit du quatrième titre remportée par la Tunisienne après Birmingham (500 points) en 2021, l’Open de Madrid (1000 points) et Berlin (500 points) en 2022.

Jabeur s’était qualifiée en finale aux dépens de la Russe Daria Kasatkyna (8e mondiale) en deux sets 7-5, 7-5, tandis que Bencic a éliminé Jessica Pegula 7-5, 7-5.

Lors des deux premiers tours, la N.5 mondiale a battu respectivement l’Ukrainienne Licia Tsurenko (77e) 6-3, 6-3 et l’Américaine Caroline Dolehide (172e) 6-3, 7-5.

L’ancienne N.2 mondiale, avait réalisé une excellente saison l’année dernière en atteignant pour la première fois de sa carrière les finales de tournois de Grand Chelem à Wimbledon et à l’US Open, mais une blessure au genou contractée à l’Open d’Australie l’a contrainte de manquer ensuite les tournois WTA de Doha et de Dubaï en début de cette année, et l’a empêchée de retrouver sa bonne forme à Adelaïde et à Indian Wells.