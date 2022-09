Tennis-US Open: Sabalenka rejoint Pliskova en quarts de finale

Aryna Sabalenka, 6e mondiale et demi-finaliste de l’épreuve l’an passé, et Karolina Pliskova (22e), finaliste en 2016, s’affronteront en quart de finale de l’US Open.

La Bélarusse de 24 ans, en quête d’un premier titre cette saison, a battu 3-6, 6-4, 6-2 l’Américaine Danielle Collins (19e), qui avait notamment atteint la finale à l’Open d’Australie en début d’année.

Comme en 2018 au 1er tour du Majeur new-yorkais et l’an passé au 3e, Sabalenka a confirmé sa domination sur Collins, avec ce quatrième succès en autant de confrontations.

Un match notamment émaillé de doubles fautes (20 au total, 12 pour l’Américaine), qui était bien mal engagé quand, menée un set à zéro, elle a dû faire soigner une jambe douloureuse. Mais la Bélarusse a ensuite trouvé les ressources pour renverser la situation.

Elle affrontera Pliskova, qui a bataillé dur pour écarter 7-5, 6-7 (5/7), 6-2 la Bélarusse Victoria Azarenka (26e).

La Tchèque de 30 ans atteint les quarts à Flushing Meadows pour la cinquième fois.

Comme souvent lorsqu’elles s’affrontent, Pliskova et Azarenka, à égalité quatre victoires partout avant ce 8e de finale, ont disputé un match très serré. Mais la Tchèque a été plus souvent agressive (53 coups gagnants contre 46) et récompensée au bout de trois heures d’une lutte intense, sur sa quatrième balle de match.