Tennis-WTA-Masters: Ons Jabeur renverse Pegula, Sakkari domine Sabalenka

La phase de groupe du Masters WTA se poursuit à Fort Worth (Texas) aux États-Unis . Dans la nuit de mercredi à jeudi, Ons Jabeur a remporté son premier match de la semaine en venant à bout de l’Américaine Jessica Pegula au meilleur des trois manches (1-6, 6-3, 6-3).

La Tunisienne Ons Jabeur ( 2eme mondiale) se relance après sa défaite face à Aryna Sabalenka deux jours plus tôt et conserve des espoirs de qualification pour la phase finale. Son adversaire concède un deuxième revers consécutif et se classe dernière du groupe B.

En tête, l’Italienne Maria Sakkari, gagnante de son duel face à Sabalenka en deux petits sets (6-2, 6-4). La numéro 5 mondiale n’a lâché aucune manche cette semaine et est assurée d’atteindre les demi-finales de la compétition. Jeudi soir, Caroline Garcia défiera la numéro 1 au classement WTA et favorite du tournoi, Iga Swiatek, pour espérer s’emparer de la première place de sa poule.