Textile et habillement : 40 contacts d’affaires établis lors d’une mission d’acheteurs italiens en Tunisie

Environ 40 contacts d’affaires ont été établis entre des producteurs tunisiens du secteur des industries textiles et habillement et des acheteurs italiens, lors de rencontres BtoB organisées, les 15 et 16 avril, à la Maison de l’Exportateur, par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

Des visites à des usines de production ont, également, été organisées pour permettre aux acheteurs italiens de prendre connaissance des performances et de la qualité des installations. Rappelons que le secteur de l’habillement est considéré comme le deuxième secteur exportateur vers l’Italie, avec 1,9 milliard de dinars en 2024.

Aussi, et compte tenu du rayonnement mondial des marques italiennes et du poids du secteur italien de la mode qui a franchi la barre des 100 milliards d’euros (soit 5% du PIB), les articles d’habillement fabriqués en Tunisie peuvent être commercialisés soit sur le marché local italien, dont la moyenne de consommation par habitant dépasse largement la moyenne européenne ; soit grâce au tourisme de shopping, qui a culminé à 22 milliards d’euros en 2024 ; soit via la réexportation (65 milliards d’euros) par l’Italie.

