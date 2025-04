Textile : La Tunisie se tisse une place dans les gros marchés européens

La Tunisie occupe la neuvième place parmi les fournisseurs d’habillement de l’Union européenne (UE). Le secteur du textile et de l’habillement (TH) représente, ainsi, 16% des exportations industrielles nationales, avec une valeur d’exportation estimée à environ 9 000 millions de dinars(MD), à fin 2024, atteignant, un taux de couverture de 127 %, a indiqué la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Fatma Thabet Chiboub.

Intervenant, lors des travaux du « Sommet tuniso-européen du textile » organisés à Monastir, Thabet a ajouté que le secteur du textile offre 29 % d’emplois dans le secteur industriel, avec plus de 150 mille postes et regroupe 1400 entreprises industrielles, soit 31 % du total des entreprises industrielles.

La ministre de l’Industrie a souligné, à cette occasion, l’importance de cet événement, qui contribuera à renforcer davantage le partenariat euro-méditerranéen en vue de garantir une industrie textile durable, innovante et écologiquement responsable.

Elle a pris connaissance des composantes du programme mondial sur les textiles et l’habillement (GTEX/MENATEX) mis en œuvre par le Centre du commerce international(ITC) et financé par le Secrétariat d’Etat Suisse à l’Economie(SECO).Il vise à renforcer la compétitivité à l’export du secteur du textile et de l’habillement dans 5 pays dont la Tunisie.

La Tunisie est le 4e fournisseur de l’UE en pantalons jeans

Selon des données récemment publiées par le Centre technique du textile (Cettex), la Tunisie dispose d’une grande opportunité pour développer les exportations en jeans et vêtements de travail, notamment vers l’Allemagne et les marchés traditionnels.

Cette opportunité pourrait rapporter un gain de l’ordre de 160 millions d’euros en termes d’exportations et générer plus de 25 mille postes d’emplois.

Le Centre estime, à ce propos, que le développement des exportations tunisiennes en habillement nécessite un accompagnement technique et financier renforcé pour soutenir les PME dans leur transition durable et numérique en vue de se conformer aux réglementations européennes et le passage rapide à l’application de quotas de simple transformation bénéficiant de règles d’origine.

Cela nécessite, par ailleurs, un accompagnement personnalisé pour les nouveaux investisseurs désirant s’implanter en Tunisie, un appui diplomatique et économique pour promouvoir le site tunisien et la mise en œuvre d’un plan de promotion spécifique par marché avec des actions d’accompagnement des opérateurs du secteur.

Rappelons que la Tunisie est le 4ème fournisseur de l’UE en pantalons jeans avec une part de marché de 8.63% en 2021, contre 8,46%, en 2020, mais l’analyse de positionnement par marché montre que des marges de progression sont encore possibles.

Elle a confirmé son savoir-faire et sa compétitivité pour ce produit phare du secteur, d’après la même source.

En effet, en 2021, la Tunisie a exporté 17,76 millions de pièces de jeans vers l’UE, avec une valeur de 322 Millions d’euros, affichant ainsi, une croissance de 14% en nombre de pièce par rapport à 2020.Les importations de l’UE en jeans, en 2021, ont atteint 438 millions de pièces avec un prix moyen de 8,53 euros.

De fait, un pantalon sur trois importés par les pays de l’UE est un jean contre 1 sur quatre, il y a 11 ans. Le marché européen de jeans est extrêmement porteur, mais il est hyperconcurrentiel, a précisé le centre.

Cependant, la Tunisie détient le prix moyen unitaire le plus élevé de jeans sur l’UE à environ 18,14 euros, en hausse de 0,22%, en 2021 par rapport à 2020 et de 3,93%, par rapport à 2019(…).