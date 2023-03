Tollé  contre un ministre israélien niant l’existence du peuple palestinien

L’Autorité palestinienne et plusieurs pays arabes ont fermement dénoncé lundi les propos d’un ministre israélien d’extrême droite ayant nié l’existence des Palestiniens comme individus et comme peuple.

« Il n’y a pas de Palestiniens car il n’y a pas de peuple palestinien », a déclaré dimanche soir le ministre des Finances israélien Bezalel Smotrich lors d’une visite privée à Paris, selon une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux.

« Ce genre de commentaire n’aide pas du tout », a déclaré Farhan Haq, porte-parole du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres. L’ONU « continuera à soutenir les droits du peuple palestinien et à pousser pour une solution à deux Etats, israélien et palestinien, vivant côte-à-côte dans la paix et la sécurité », a-t-il ajouté.

En visite privée à Paris, Smotrich a fait ces déclarations le jour même de pourparlers en Egypte pour tenter d’atténuer les tensions à l’approche du ramadan et alors que le conflit israélo-palestinien est aspiré dans une nouvelle spirale de violence ayant fait déjà plus de cent morts depuis le début de l’année.

« Après 2.000 ans d’exil, les prophéties (de la Bible) commencent à se réaliser et (…) le peuple d’Israël retourne chez lui », a déclaré Smotrich.

« Il y a des Arabes autour qui n’aiment pas cela, alors que font-ils ? Ils inventent un peuple fictif et prétendent à des droits fictifs sur la terre d’Israël », a-t-il ajouté.

Ces « propos incendiaires » selon lesquels « il n’y a pas de peuple palestinien et que celui-ci est une invention (…) est une preuve irréfutable du racisme de l’idéologie sioniste extrémiste du gouvernement israélien dirigé par Benjamin Netanyahu, a déclaré le Premier ministre palestinien Mohammad Shtayyeh