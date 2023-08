Top 3 des plus grands revenus bancaires au 1er Tr 2023

Pour le secteur financier tunisien, les 12 banques cotées ont réalisé un Produit Net Bancaire (PNB) cumulé de 3.328 MDT durant la première moitié de l’année 2023, contre 2.985 MDT sur la même période de l’année 2022, soit une progression de 11,5%. Dominant l’indice boursier tunisien Tunindex20, les meilleures performances reviennent à l’indice « Société financières » avec 12,57% et l’indice Banques avec 12,56%. A elles seules, les trois plus importantes banques de la place, dont une privées et deux publiques, ont cumulé plus de 1,528 Milliard DT en revenus, presque la moitié du total des 12 banques de la place.

En mDT au 30/06/2023 au 30/06/2022 variation(%) BIAT 692 214 597 691 15,81% BNA 489 239 447 967 9,21% STB 347 339 325 822 6,6%

Globalement, les indicateurs d’activité des sociétés cotées au 1 er semestre 2023 font ressortir une hausse de leur revenu global de 7,9% par rapport à la même période de l’année 2022, pour se situer à 12 milliards de dinars contre 11,1 milliards de dinars.