Toules les fédérations seront appelées à réélire leurs bureaux exécutifs six mois après la publication de la loi sur les structures sportives

Toutes les fédérations sportives, y compris la Fédération Tunisienne de Football, seront appelées à modifier leurs statuts et à réélire leurs bureaux exécutifs dès que la loi sur les structures sportives, élaborée après consultation de plusieurs parties concernées, est publiée, a indiqué, mercredi, Chokri Hamda, directeur des affaires juridiques et porte-parole officiel du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Il a ajouté qu’un délai ne dépassant pas les six mois sera accordé aux fédérations sportives pour apporter les amendements nécessaires à leurs lois afin qu’elles soient conformes aux exigences de la nouvelle loi sur les structures sportives.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Hamda a expliqué que la promulgation de la nouvelle loi rendra tous les bureaux fédéraux concernés par la tenue d’assemblées générales électives conformément aux dispositions relatives à la gestion des structures sportives, y compris les élections et les conditions de candidature aux élections des bureaux fédéraux.

Il a ajouté que certaines lois électorales actuelles de plusieurs fédérations sont exclusives et certaines d’entre elles ont été faites sur mesure, soulignant que les clauses concernant les critères de candidature qui peuvent être introduites doivent être logiques et légales.

Le bureau fédéral de la Fédération tunisienne de Football, qui sera élu le 9 mars prochain, sera ainsi appelé à prendre les mesures procédurales nécessaires pour nuancer les dispositions légales liées au processus électoral et à tenir une Assemblée générale élective dans un délai de six mois à compter de la date d’émission de la nouvelle loi et selon des conditions électorales révisées comme le stipule ladite loi.

Le porte-parole officiel du ministère de la Jeunesse et des Sports a affirmé que la loi sur les structures sportives est prête et sera présentée au Conseil des ministres puis soumise à l’Assemblée des Représentants du Peuple pour approbation, ajoutant qu’elle devrait être promulguée dans les plus brefs délais.