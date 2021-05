Tourisme: 27.000 emplois menacés à cause du Covid!

En dépit de l’apparition de quelques indices épars d’une petite reprise, le secteur du tourisme en Tunisie peine à voir le bout du tunnel, encore dévasté qu’il est par la crise du coronavirus.

Aujourd’hui, le secteur cherche des moyens de survivre, alors que la crise du coronavirus persiste et que les vols de passagers en provenance d’Europe, le principal marché de la Tunisie, devraient rester cloués au sol pendant une grande partie de l’été.

Selon la fédération tunisienne du Tourisme, 27.000 emplois sont menacés et six familles sur dix dont le chef travaille dans le tourisme risquent de tomber dans la pauvreté.

Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a annoncé, jeudi 20 mai 2021, qu’une enveloppe de 6.4 millions de dinars a été consacrée aux travailleurs du tourisme touchés par les répercussions du coronavirus.

S’exprimant lors d’une séance d’audition au Parlement, Trabelsi a précisé que 32224 personnes ont bénéficié des aides en question.

Plus de 45% des salariés des agences de voyages ont été licenciés

Le président de la fédération tunisienne des agences de voyages (FTAV), Jaber Ben Attouche, avait déclaré plus tôt que le secteur se trouvait et se trouve encore dans une situation catastrophique.

Ben Attouche a appelé les responsables et les professionnels du secteur du tourisme à donner plus d’importance aux entreprises touristiques, qu’il considère comme « un pilier fondamental pour la reprise de l’activité touristique ».

« La FTAV a mené une étude avec l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE) sur un échantillon comprenant plus de 150 agents de voyages. Les résultats ont montré que plus de 45% des salariés du secteur des agences de voyages ont été licenciés jusqu’au mois de mars 2021.

36% des agences de voyages ont repris leurs activités après la première vague tandis que 64% d’entre elles demeurent fermées et 3% ont déclaré faillite », a-t-il regretté.

Le président de la FTAV a confirmé que le secteur des agences de voyages n’a pas trouvé assez d’attention de la part du gouvernement, précisant que si la troisième vague se poursuit en l’absence de mesures de soutien, elle aura plus d’impacts sur le secteur.

On rappelle qu’après une série de réunions avec les Fédérations professionnelles du tourisme, le ministère du Tourisme et de l’artisanat, va poursuivre ses rencontres avec la profession, pour préparer la reprise de l’activité touristique fortement touché par la crise du coronavirus.

Vaccination à vaste échelle

Le ministère du Tourisme annonce le lancement, dans les jours à venir, de l‘opération de vaccination du premier groupe des employés du Secteur du Tourisme exerçant, en présentiel et en permanence, dans les établissements hôteliers et de restauration, des agences de voyages, des musées et sites archéologiques, des guides touristiques, ainsi que tous les employés dont la tache nécessite un contact direct avec les touristes et les visiteurs de la Tunisie.

« Oui une vaccination urgente et tous azimuts est la priorité des priorités et pas que pour le personnel du tourisme. La protection de la vie des Tunisiens et le retour à la vie normale exigent que toute la population soit largement vaccinée et protégée » rappelle Hakim Tounsi, le président du tour opérateur Authentique, un spécialiste du tourisme en Tunisie, cité par la Quotidienne.fr.