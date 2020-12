Tourisme : Appel à respecter la décision relative à l’interdiction des rassemblements

Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat a appelé tous les établissements touristiques à respecter la décision relative à l’interdiction des rassemblements et manifestations, qu’elles qu’en soient la nature ainsi que les fêtes publiques et privées, y compris les célébrations de la fin de l’année administrative (la soirée du 31 décembre).

Et de préciser dans un communiqué publié, lundi, que cet appel intervient suite à la décision de la commission nationale de lutte contre le Coronavirus, émise le 22 décembre 2020, pour maintenir l’application de toutes les mesures préventives prises le 6 décembre courant et les protocoles sanitaires jusqu’au 15 janvier 2021.

Le ministère a appelé, dans ce contexte, les fédérations professionnelles dans le secteur touristique, auxquelles des correspondances officielles ont été adressées, à informer les professionnels du secteur et à veiller à les sensibiliser afin de respecter cette interdiction et à se conformer au protocole sanitaire mis en place, ainsi que toutes les décisions y afférentes issues des autorités centrales et régionales.