Tourisme : La Tunisie lorgne le marché brésilien

S’employant à sortir des sentiers battus dans lesquelles il s’est confiné depuis de longs lustres, le tourisme tunisien, après s’être fait connaître en Russie et en Chine, met le cap sur l’Amérique latine. Elle disposera d’un stand et d’une délégation officielle au salon WTM Latin America, qui se tiendra la semaine prochaine à São Paulo. L’événement servira de plateforme pour établir des partenariats dans le secteur aérien, des rencontres avec des opérateurs et des activités culturelles.

La Tunisie présentera ses attraits et atouts touristiques au World Travel Market Latin America (WTM Latin America), un événement B2B consacré au voyage et au tourisme qui se tiendra à l’Expo Center Norte de São Paulo la semaine prochaine, du 14 au 16 avril.

Selon les informations communiquées par l’ambassade de Tunisie au Brésil, relayées par l’agence de presse arabo-brésilienne ANBA, une délégation officielle sera présente, conduite par le directeur général de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), Helmi Hassine, et comprenant des agences réceptives tunisiennes spécialisées dans le tourisme culturel, historique, de bien-être, de luxe et d’aventure.

Une « vitrine stratégique »

« La participation de la Tunisie au WTM Latin America est une vitrine stratégique. Elle va au-delà de la promotion de la destination touristique – c’est une occasion de renforcer les liens économiques et culturels entre le Brésil et la Tunisie. C’est le moment idéal pour présenter la diversité et le potentiel de notre pays à de nouveaux partenaires latino-américains », a déclaré l’ambassadeur de Tunisie au Brésil, Nabil Lakhal.

Le pays une période favorable dans le domaine du tourisme et attire les voyageurs brésiliens. L’année dernière, la Tunisie a connu une augmentation de 16% des arrivées de touristes brésiliens par rapport à 2023. Selon l’ambassade, les perspectives sont prometteuses et soulignent l’intérêt croissant de l’Amérique latine pour la destination.

Le WTM Latin America devrait également servir de plateforme à la Tunisie pour renforcer les partenariats avec les compagnies aériennes et améliorer la connectivité avec l’Amérique latine. Selon l’ambassade, bien qu’il n’y ait pas de vols directs entre le Brésil et la Tunisie, des efforts sont en cours pour faciliter l’accès aux liaisons européennes par le biais d’accords avec les opérateurs et les compagnies aériennes.

La Tunisie prévoit de développer des forfaits de voyage combinés et thématiques – culturels, historiques, de bien-être et d’aventure – afin d’améliorer l’expérience des voyageurs et de favoriser la synergie entre les deux continents. « Les marchés brésilien et latino-américain jouent un rôle stratégique dans l’extension de la saison touristique tunisienne. Les opérateurs sont engagés, visant à fournir aux voyageurs une expérience complète – de l’accueil au service, avec authenticité et qualité », a déclaré Hassine.

Une expérience sensorielle

Le programme de la Tunisie au WTM Latin America comprendra également des rencontres stratégiques avec des tour-opérateurs, des agences de voyage et des médias spécialisés, ainsi que des vitrines culturelles. Le lundi 14 et le mardi 15 avril, de 18 heures à 20 heures, le stand du pays à la foire offrira une expérience sensorielle, célébrant la fusion de la tradition et de la modernité qui définit la « tunisianité ».

« Le touriste brésilien apprécie les expériences qui ont une âme, celles qui le relient au présent et suscitent de vraies émotions. La Tunisie offre cette possibilité : Un pays de contrastes, entre tradition et modernité, où le temps ralentit et où les voyageurs peuvent se reconnecter », a déclaré Leila Tekaia, directrice marketing responsable du développement du marché brésilien.