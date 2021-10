Tourisme: Les hôteliers tunisiens et marocains lorgnent une fin de crise en 2022

Après deux saisons touristiques perdues d’affilée, les opérateurs tunisiens et marocains pansent leurs plaies et espèrent que la levée des restrictions sur les voyages sera synonyme de jours meilleurs.

Il n’est d’ailleurs pas fortuit que le soleil d’octobre réchauffe le sable de la plage d’Hammamet alors que l’ombre de la pandémie de coronavirus plane toujours et le nombre de visiteurs n’a pas encore rebondi.

Cette année a été meilleure que la précédente, « qui était vraiment une saison terrible. Mais 2021 n’était encore qu’à moitié aussi bonne que 2019 », a déclaré l’hôtelier Haykel Akrout dont l’établissement de luxe, dont les piscines donnent sur des rangées de chaises longues le long du rivage, a dû réduire de moitié sa capacité de 1 000 lits en juillet, alors qu’un pic de cas de coronavirus a frappé la Tunisie.

Le pays s’est retrouvé sur les listes rouges des nations européennes, ce qui a rendu pratiquement impossible la visite des vacanciers des principaux marchés, dont la France, l’Allemagne et l’Italie. Un reportage de l’AFP, repris par « The National », tout en notant que les restrictions ont commencé à s’assouplir et des visiteurs ont réussi à gagner le pays, cite la cas d’Elena Bakurova qui a pris l’avion depuis Vladivostok, dans l’est de la Russie, pour fêter son 44ème anniversaire et « découvrir l’Afrique ».

C’est le cas aussi de Yanis Merabti, de Lyon qui a déclaré avoir choisi des vacances en Tunisie pour le prix et le temps. « La France n’est pas comme ça en octobre. On ne peut pas aller à la plage ou profiter du soleil, il fait froid », a-t-il dit. « Il fait si beau ici. »

Akrout a déclaré que l’hôtel était à environ 30 % de sa capacité, les Russes représentant à peu près la moitié de ce nombre. « Nous parlons de survie – nous sommes loin d’être rentables », a-t-il déclaré.

Dorra Milad, directrice de l’association des hôteliers de la FTH, a déclaré que la saison 2020 « catastrophique » avait frappé le secteur, avec une baisse de 80 % des séjours dans les hôtels.

Cette année a connu une hausse de 11 %, a-t-elle dit. « C’est très légèrement mieux… mais c’est encore loin de la normale ». Dans une bonne année comme 2019, la Tunisie enregistre environ neuf millions de séjours hôteliers, et le secteur du tourisme représente jusqu’à 14 pour cent du produit intérieur brut – fournissant des moyens de subsistance à environ deux millions de Tunisiens.

Le Maroc loin des chiffres de 2019

Le Maroc voisin dépend également fortement des visiteurs de ses stations balnéaires et de ses villes intérieures historiques. Cette saison a vu un modeste afflux de touristes lorsque le pays a rouvert ses frontières en juin après des mois de fermeture. À la fin du mois d’août, environ 3,5 millions de visiteurs étaient entrés dans le pays, contre 2,2 millions l’année précédente.

Mais ce chiffre est encore loin des 13 millions enregistrés à la même période en 2019. Confronté à sa propre montée en flèche du nombre de dossiers Covid-19, le Maroc a été contraint d’imposer de nouvelles restrictions, comme la limitation des voyages dans les hauts lieux touristiques que sont Marrakech et Agadir.

« La reprise s’est concentrée sur les villes côtières, mais elle a été ralentie par les restrictions imposées en août », a déclaré Hamid Bentahar, le président de la fédération du tourisme du pays. Dans l’Algérie voisine, le secteur dépend largement du tourisme intérieur, lui aussi durement touché par la pandémie. Le chef de la Fédération nationale des hôteliers, Ahmed Oulbachir, a déclaré que les installations ne fonctionnaient qu’à un quart de leur rythme normal.

La saison 2022 serait sauvée en Tunisie

La Tunisie a vu ses cas de coronavirus chuter depuis le pic atteint en milieu d’année, et a finalement reçu de bonnes nouvelles sur le front du tourisme également. Les marchés clés que sont le Royaume-Uni et la France ont tous deux retiré le pays – ainsi que le Maroc et l’Algérie – de leurs listes rouges. Pour l’hôtel de Haykel Akrout, , « c’est déjà trop tard », a-t-il dit. « Mais au moins, cela nous permet de sauver la saison 2022, car nous pouvons signer des contrats avec les tour-opérateurs ». Les hôtels de Hammamet se préparent désormais à une reprise. Mais Akrout affirme qu’il est temps de repenser le secteur au-delà des clichés des « chameaux et des plages ». « Le tourisme de masse a montré ses limites. Il est temps d’exploiter des sites magnifiques qui sont totalement inexploités », a-t-il déclaré.

Milad, de l’association des hôteliers tunisiens, en convient. Le secteur s’est « endormi sur ses lauriers » depuis les années 1960 et n’a pas réussi à exploiter pleinement le Sud désertique du pays, son intérieur spectaculaire et les ruines antiques de Carthage, près de Tunis, a-t-elle déclaré.

Elle a également présenté la capitale, Tunis, comme une destination pour les escapades urbaines du week-end.

Depuis le début du siècle dernier, « la Tunisie est une destination pour les vacances d’hiver au soleil et pour le traitement des maladies pulmonaires », a-t-elle ajouté.

« Cela pourrait être l’occasion, après Covid, de se régénérer et de prendre l’air », a-t-elle dit.