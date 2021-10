Tourisme : TUI aide 100 entreprises tunisiennes à surmonter les effets de la pandémie de Covid-19

La fondation Tui Care a étendu son programme de relance du tourisme pour soutenir 100 entreprises en Tunisie alors qu’elles se remettent de la pandémie.

- Publicité-

Le programme est mené en partenariat avec Enpact – une organisation à but non lucratif basée à Berlin – et aide déjà 315 entreprises en Égypte, au Mexique, en Afrique du Sud et au Kenya.

Les partenaires se concentrent sur les petites et moyennes entreprises qui ont un impact positif, social ou environnemental et qui font preuve de modèles commerciaux innovants.

Les entreprises tunisiennes participantes auront accès à un encadrement par des experts du tourisme, à des formations et à un soutien financier pouvant atteindre 9 000 euros.

La formation en ligne couvre des sujets tels que le leadership, la transformation numérique et la durabilité, tandis que le volet mentorat est adapté, avec des experts du groupe Tui et d’autres entreprises qui consultent les participants sur la façon d’optimiser leurs modèles d’affaires.

La Tunisie est le quatrième pays le plus visité d’Afrique, avec 15% de la population employée dans le tourisme. Les arrivées ont chuté de 65 % en 2020 dans le contexte de la pandémie.

Le programme de relance du tourisme est soutenu par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) au nom du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).