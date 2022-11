Tournoi UNAF U17 (1ere journée) : La Tunisie s’incline devant le Maroc (0-2)

La sélection nationale de football des moins de 17 ans (U17) s’est inclinée devant son homologue marocaine 0-2, mardi en match comptant pour la première journée du tournoi de l’Union nord-africaine de football qualificatif à la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie qu’abritera l’Algérie en 2023.

Abdelhamid Maâli a ouvert le score pour les lionceaux de l’Atlas sur penalty à la 55e avant que son compatriote Ismaïl Bakhty ne double la mise à la 86e.

Dans l’autre match de cette première journée, la Libye a disposé de son homologue égyptienne (2-1).

Lors de la prochaine journée, prévue vendredi 11 novembre, la Tunisie affrontera l’Egypte à 15h avec de défier la Libye le 14 du même mois .

La sélection algérienne est, rappelle-t-on, qualifiée d’office à la CAN en tant que pays hôte de la compétition.

Quatre sélections de la zone nord-Afrique, à savoir; le Maroc, la Tunisie, la Libye et l’Egypte, prennent part à ce tournoi qui se déroule sous forme de mini-championnat avec l’objectif de décrocher l’unique billet qualificatif pour la phase finale.

Pour rappel, sept pays sur douze ont validé jusque-là leur billet pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans prévue en Algérie du 8 au 30 avril 2023. Il s’agit de l’Algérie (pays hôte), le Sénégal, le Nigéria, le Mali, le Burkina Faso, la Somalie et le Soudan du

Sud.

1ère journée :

Mardi 8 novembre 2022 :

Tunisie – Maroc 0-2

Libye – Egypte 2-1

2ème journée :

Vendredi 11 novembre 2022 :

Egypte – Tunisie (15h00)

Maroc – Libye (18h15)

3ème et dernière journée :

Lundi 14 novembre 2022 :

Stade et horaire à communiquer ultérieurement : Tunisie – Libye.

Stade et horaire à communiquer ultérieurement : Egypte – Maroc.