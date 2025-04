Tournois du Grand Chelem : les meilleurs mondiaux revendiquent une augmentation des prize money

Les joueurs de tennis du top 20 mondial ATP et WTA et leurs représentants ont cosigné et adressé une lettre aux quatre tournois du Grand Chelem, réclamant une augmentation substantielle de leur dotation, moins de deux semaines après les actions en justice intentées par la PTPA (Pro Tennis Players Association) auprès des instances du jeu.

Après les actions en justice intentées par la PTPA auprès de l’ATP, de la WTA, de l’ITF et l’ITIA, c’est au tour des tournois du Grand Chelem d’être dans le collimateur des joueurs, qui revendiquent une augmentation

substantielle des prize money aux organisateurs de l’Open d’Australie, de Roland-Garros, de Wimbledon et de l’US Open.

En substance, ce courrier réclame une plus grande répartition des profits réalisés par les quatre piliers du circuit au bénéfice des acteurs principaux que sont les joueuses et les joueurs, sans qui le spectacle n’aurait pas lieu. Cette démarche n’est pas nouvelle. Elle est motivée entre autres par la comparaison avec d’autres grands sports, comme le basket NBA, dont les joueurs ont la garantie de toucher 50 % des revenus générés par la ligue lors d’une saison.

A titre d’exemple, la dotation globale des Internationaux de France l’an dernier était de 53,478 millions d’euros, soit un peu moins de 16 % des revenus du tournoi, estimés à 338 millions à l’issue de l’édition 2024.

Sous la pression des joueurs, la grille de la dotation avait déjà connu une inflation significative en 2022. Le chèque attribué aux vainqueurs des simples messieurs et dame avait augmenté de 54 %, celui des demi-finalistes de 60 % tandis que les vainqueurs du premier tour avaient touché 40 % de plus que l’année précédente.

L’an passé, le prize money de Roland-Garros était encore à la hausse (+7,82 %), avec 2,4 millions d’euros versés aux vainqueurs en simples, soit près de quatre fois plus qu’en 2000.

Sur l’ensemble de tournois du Grand Chelem, les dotations versées aux joueurs et joueuses ont atteint 254 millions de dollars l’an passé, contre 231 en 2023.

Pour rappel, lors des trois semaines que dure un Grand Chelem, ce ne sont pas moins de 800 joueurs qui sont sur les courts.

Malgré cette croissance incessante, les joueurs estiment que leur part du gâteau n’est pas suffisamment indexée sur les profits réalisés par les Grands Chelems, lesquels ont accumulé une audience de plus de 2 milliards de personnes à travers plus de 200 pays en 2024, le public répondant présent dans les stades avec un total de 3 360 000 spectateurs, soit une hausse de 10 % par rapport à 2023.

