Toutes les importations diminuent, sauf celles du phosphate qui augmentent de 41,4 %

Les importations tunisiennes ont enregistré une baisse de (-8,8%) par rapport au même mois de l’année 2019 (-17,5% en octobre). En valeur, elles ont atteint 4507,6 MD contre 4944,5 MD au mois de novembre 2019.

- Publicité-

Cette baisse est due essentiellement à la régression observée au niveau des achats de produits énergétiques (-39%), de biens d’équipement (-14,2%) et de biens de consommation (-3,5%). D’autre part les importations de produits miniers et phosphatés ont augmenté de (+41,4%) et celles des matières premières et demi produits de (+1,9%).