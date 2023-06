Tozeur : Le Conseil régional du tourisme examine les problèmes du secteur

Le Conseil régional du tourisme à Tozeur a examiné, lundi après-midi, les problèmes rencontrés par le secteur et a annonçé le lancement d’un programme de promotion de la région sur les marchés extérieurs, qui est en cours préparation avec le ministère du Tourisme.

Lors de cette réunion, à laquelle ont pris part divers intervenants de l’administration et de la profession, le gouverneur de Tozeur Mohamed Aymen Bejaoui a souligné que l’activité touristique connait une belle dynamique dans la région, notant que la préparation du programme de commercialisation pour la destination Tozeur a été démarré sur le plan logistique et ce dans le cadre d’un stratégie globale de commercialisation et de mise en place d’un nouveau produit touristique, y compris le produit des camps du désert et de l’écotourisme notamment dans les régions de Bouhlal et Dghoumes à Degache.

Il a affirmé que la destination Tozeur enregistre une forte demande de plusieurs marchés pour la saison hivernale, en particulier après l’annonce du retour de la ligne aérienne Tozeur-Paris en octobre 2023, qui impose la nécessité de faire des préparatifs précoces par les agences de voyages, hôtels, auberges et maisons d’hôtes, l’organisation de programmes d’animation liés à l’activité touristique, ainsi que le renforcement des campagnes de la propreté des villes, ce qui fera de la destination Tozeur une attraction mondiale compétitive.

La prochaine saison hivernale s’annonce prometteuse, selon la même source, grâce à la tendance à la hausse des réservations et de la demande pour cette destination, soulignant la nécessité de fournir un terrain propice pour recevoir une nouvelle qualité de touristes.

