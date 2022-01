Transport urbain: Les ventes des abonnements scolaires démarrent le 24 janvier 2022

Les abonnements scolaires et universitaires pour l’année 2021/2022 seront mis en vente, sur les réseaux bus, métro et TGM, et à travers l’Office de la poste tunisienne, dans ses 143 bureaux, à partir du lundi 24 janvier 2022, a annoncé, mercredi, la Société des transports de Tunis «TRANSTU».

- Publicité-

La société a aussi mis à la disposition de sa clientèle cinq points de vente. Il s’agit des agences commerciaux à El Mourouj 4 (en face du terminus de la ligne de métro n°6), à Cité El Khadhra (à côté de la station de métro), à la Marsa Plage, aux stations «Slimane Kehia » et « Kheireddine » à la Manouba.

Les horaires de travail de ces agences seront, du lundi au vendredi, de 8h à 17h sans interruption, et le samedi, de 8h à 13h.