Trophées « The Best » 2023 : la FIFA dévoile les finalistes pour le meilleur entraîneur masculin et féminin

La Fédération internationale de football (FIFA) a dévoilé mercredi les finalistes des prix « The Best » des meilleurs entraîneurs masculin et féminin de l’année 2023.

« La liste finale pour le prix +The Best+ entraîneur de la FIFA pour le football masculin se compose des techniciens ayant réalisé les meilleures performances avec leur équipe entre le 19 décembre 2022 et le 20 août 2023. Les trois personnes concernées sont, par ordre alphabétique : Pep Guardiola (Espagne / Manchester City FC), Simone Inzaghi (Italie / FC Internazionale Milano), et Luciano Spalletti (Italie / SSC Napoli) », précise la FIFA dans un communiqué publié sur son site officiel.

L’Argentin Lionel Scaloni et la Néerlandaise Sarina Wiegman ont remporté la précédente édition de ces deux prestigieuses récompenses.

« Les trois finalistes du prix « The Best » entraîneur de la FIFA pour le football féminin sont : Jonatan Gir?ldez (Espagne / FC Barcelona), Emma Hayes (Angleterre / Chelsea FC), et Sarina Wiegman (Pays-Bas / Angleterre) », selon la même source.

Cinq entraîneur(e)s avaient été initialement choisis par un panel d’experts pour concourir dans cette catégorie. A partir de cette sélection, un jury international composé de quatre groupes (sélectionneuses/sélectionneurs des équipes nationales féminines, capitaines des équipes nationales féminines, journalistes spécialisé(e)s et supportrices/supporters ayant voté sur le site Internet de la FIFA) a ensuite retenu trois finalistes, explique l’instance internationale.

Les lauréat(e)s recevront leur prix lors d’une cérémonie organisée à Londres le lundi 15 janvier 2024. Après 2017 et 2018, Londres s’apprête ainsi à accueillir la cérémonie pour la troisième fois.

