Trump écarte son conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz

Premier mouvement majeur dans l’équipe de Donald Trump depuis son retour au pouvoir : le président américain a écarté jeudi son conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz, fragilisé par l’affaire des plans militaires partagés par mégarde, et compte en faire son ambassadeur auprès de l’ONU.

« J’ai le plaisir d’annoncer que je vais nommer Mike Waltz au poste d’ambassadeur des États-Unis auprès des Nations unies », écrit Donald Trump sur son réseau Truth social en guise de confirmation du départ de son conseiller qui occupait un poste stratégique, annoncé un peu plus tôt par la presse américaine.

« Du champ de bataille en uniforme à son rôle de conseiller à la sécurité nationale, en passant par le Congrès, Mike Waltz a travaillé dur pour faire passer les intérêts de notre nation en premier. Je sais qu’il fera la même chose dans ses nouvelles fonctions », ajoute le président républicain.

Son secrétaire d’Etat Marco Rubio va assurer par intérim le rôle de conseiller à la sécurité nationale, précise-t-il.

Donald Trump n’a avancé aucune explication à sa décision. Mais Mike Waltz était sous pression depuis fin mars, quand un journaliste du magazine The Atlantic a mis au jour une faille de sécurité majeure en révélant qu’il avait été ajouté par mégarde à un groupe de discussion à propos de frappes américaines imminentes contre les rebelles houthis du Yémen, sur la messagerie Signal.

- Publicité-