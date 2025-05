Trump menace de sanctions les acheteurs de pétrole iranien après le report des négociations sur le nucléaire

Le président Donald Trump a menacé jeudi de sanctions toute personne achetant du pétrole iranien, un avertissement lancé après le report des négociations prévues sur le programme nucléaire de Téhéran.

Trump a écrit sur les réseaux sociaux que « tous les achats de pétrole iranien ou de produits pétrochimiques doivent cesser, MAINTENANT ! ». Il a ajouté que tout pays ou toute personne qui achète ces produits à l’Iran ne pourra pas faire affaire avec les États-Unis.

Cette menace a été proférée après qu’Oman a annoncé le report des négociations nucléaires prévues pour le week-end prochain. Un message en ligne du ministre omanais des affaires étrangères, Badr al-Busaidi, l’a annoncé sur la plateforme sociale X.

« Pour des raisons logistiques, nous reportons la réunion entre les États-Unis et l’Iran, provisoirement prévue pour le samedi 3 mai », a-t-il écrit. « De nouvelles dates seront annoncées lorsqu’elles auront été convenues d’un commun accord.

Al-Busaidi, qui a joué le rôle de médiateur lors de trois cycles de négociations jusqu’à présent, n’a pas donné plus de détails.

Le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères a publié une déclaration décrivant les pourparlers comme étant « reportés à la demande du ministre des affaires étrangères d’Oman ». Il a déclaré que l’Iran restait déterminé à parvenir à « un accord juste et durable ».

Par ailleurs, une source connaissant bien les négociateurs américains a déclaré que l’Amérique « n’avait jamais confirmé sa participation » à un quatrième cycle de négociations à Rome. Toutefois, cette source a ajouté que les États-Unis s’attendaient à ce que les pourparlers aient lieu « dans un avenir proche ».

