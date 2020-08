Le Groupe SanLucar, l’un des plus gros exportateurs espagnols de fruits et légumes vers l’Allemagne et l’Autriche, qui a une société implantée à El Hamma (gouvernorat de Gabès) spécialisée dans la production et la commercialisation des fruits et des légumes, s’emploie à investir le marché allemand.

Son directeur financier, Michael Brinkman, a déclaré au site « Fresh Fruit Portal », que « répondre aux exigences de qualité élevées des consommateurs allemands n’est pas une tâche facile, surtout quand ils ne sont pas toujours prêts à payer autant que les Nord-Américains ou Asiatiques pour des produits de première qualité ».

C’est, a-t-il noté, particulièrement le cas pour les framboises, ajoutant que « alors que les exportateurs du Chili trouvent de meilleures opportunités ailleurs, Sanlucar vise un approvisionnement sur toute l’année et expérimente de nouvelles zones de culture.

« La norme allemande pour la qualité est assez élevée, et les framboises par exemple sont un produit saisonnier, et par le temps hivernal en Europe, durant les mois de janvier et février, on n’en trouve de haute qualité sur le marché allemand, » ajoute-t-il.

«Nous investissons beaucoup dans la production dans d’autres conditions climatiques. Nous avons notre propre ferme de production de framboises en Tunisie, dont le climat est similaire à celui de l’Europe, mais bien sûr, il est plus chaud, et l’hiver y est plus doux, ce qui permet d’avoir plus de fruits de qualité en début de l’année « .

« En Tunisie, personne d’autre n’a cultivé autant et aussi bien les framboises. Nous sommes la première société qui en produit à cette échelle et de cette qualité-là », a-t-il affirmé.

La société dispose également d’un hectare pour l’expérimentation de la culture des myrtilles en Tunisie, et il sera possible d’avoir une «très bonne» production, a assuré Michael Brinkman.