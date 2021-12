Tunisair dévoile son plan de restructuration

Le PDG de Tunisair Khaled Chelly a dévoilé, hier jeudi, en marge de la réception d’un nouvel avion Airbus A320 neo, le plan de restructuration de la compagnie nationale.

- Publicité-

D’après ce que rapporte Mosaïque fm, le plan s’articule autour des points suivants:

L’assainissement financier à travers l’augmentation du capital et l’évaluation des actifs de la société. Il y a une possibilité de vente des acquisitions non essentielles.

Réussir un rendement plus efficace en abandonnant les lignes qui ne permettent pas de gagner autant d’argent que prévu.

Tenter de regagner la confiance des clients en modernisant la flotte et en améliorant la qualité des services.

Rajeunir le personnel et inciter les anciens employés au départ à la retraite anticipée pour permettre à la compagnie de devenir plus compétitive surtout que le projet de l’open sky entrera bientôt en vigueur.

Une nouvelle politique financière pour réduire les dépenses sera mise en place. Le nombre d’avions sera réduit et un seul type d’appareil sera mis en service le A 320 ou le A 330 dans le but de réduire les frais de maintenance et de formation des pilotes.