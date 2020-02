Tunisair n’est plus qu’à 40 % de ponctualité, perd des points en PdM et ses clients diminuent

Chez Tunisair, les réalisations du quatrième trimestre 2019 comparées à celles de la même période de 2018 dégagent des tendances de diminution du nombre de passagers toutes activités confondues de 7,75%. Mais, une augmentation des revenus de transport de 3%, liée à l’augmentation des recettes de l’activité Régulière et Supplémentaire de 5,6% ainsi que de l’activité Fret et Poste de 4,83%. Mais aussi, une amélioration de la recette moyenne par passager de 11% pour les vols réguliers et 5% pour les vols charters, et une baisse des charges de personnel de 4%.

A la fin 2019 aussi, Tunisair perdait six points en PdM, une Part de Marché qui n’est plus que de 30,4 % alors qu’elle était de 36,4 % à la fin 2018. Une perte, qui ne serait pas sans lien avec le perte de deux points en ponctualité de la flotte du transporteur aérien Tunisien. A fin 2018, le taux de ponctualité était déjà de 42 % de toute la flotte des 28 avions. A fin 2019, le transporteur aérien n’affichait plus qu’un taux de ponctualité de 40 %. Une perte dont on pouvait trouver l’impact direct dans la baisse de presque 355 mille passagers à transporter. Et vogue la galère pour Tunisair