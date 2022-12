Tunisie-Afrique: «On ne peut sauver les marchés d’exportation que par l’investissement»

200 entreprises tunisiennes, ainsi que 100 opérateurs de 18 pays d’Afrique saharienne étaient réunis, le 7 décembre 2022, à Tunis, à l’occasion de « Tunisia Africa Business Meetings 2022 », organisés par le Centre de Promotion des Exportateurs (CEPEX), sous l’égide du ministère du Commerce et du Développement des Exportateurs, en coopération avec l’agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Ce rendez-vous continental pionnier en Tunisie et au niveau africain, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du PEMA II, projet axé sur la promotion des activités d’exportation vers les nouveaux marchés d’Afrique subsaharienne. Il offre une opportunité d’exploration, tant pour les entreprises et institutions tunisiennes que pour les acteurs économiques de l’Afrique subsaharienne, pour mettre à la portée les meilleurs produits et services disponibles en Tunisie.

La Tunisie 10ème exportateur africain vers le Continent

En 2021, les exportations tunisiennes vers les pays de l’Afrique subsaharienne ont atteint 1404.5 millions de dinars contre 1100.7 MD en 2020, enregistrant ainsi une croissance significative de 27.6 %. La part des exportations sur l’Afrique subsaharienne a atteint 3% (pour la première fois) de l’ensemble des exportations tunisiennes contre 2.8 en 2020.

Favorisant une plus grande intégration africaine, la présente édition de « Tunisia Africa Business Meetings 2022 », a pour objectif de raffermir le partenariat Sud-Sud, et d’impulser le rythme des échanges économiques et commerciaux interafricains.

En effet, la liste des secteurs porteurs ciblés a été élargie pour couvrir une dizaine d’activités, à savoir l’agroalimentaire, les industries mécaniques et électriques, le textile & habillement, l’industrie pharmaceutique, les matériaux de construction et travaux publics, l’éducation, les technologies de l’information, et les services divers destinés aux entreprises (finance, consulting, etc.)

L’investissement est la clé, dixit la ministre du Commerce

Fadhila Rebhi Hamza, ministre du Commerce et du développement des exportations, a rappelé que le marché commun de l’Afrique orientale et australe « Comesa », une organisation internationale à vocation régionale de l’Est africain, et dont l’objectif est de créer une union douanière entre ses 21 pays membres, a signé, le 15 juillet 2018, l’accord relatif à l’adhésion de la Tunisie au marché commun de l’Afrique orientale et australe. Cet accord est entré en vigueur le 1er janvier 2020.

L’investissement et l’exportation sont, a-t-elle dit, la clé pour sortir la Tunisie de la crise. « Nous voulons assurer l’avenir de la Tunisie en valorisant l’exportation et l’investissement, afin de créer des postes d’emplois, et favoriser le développement commercial ».

Les atouts de la Tunisie

Pour sa part, le vice-président de la chambre du commerce du Kenya, a indiqué à African Manager, que l’Afrique compte investir dans bon nombre de secteurs en Tunisie, en particulier dans celui du bâtiment, car, a-t-il expliqué, le développement de l’économie tunisienne s’appuie sur les infrastructures très développées, de dernière génération et à la pointe de la technologie.

D’autre part, le secteur du textile, ainsi que la Fin Tech, constituent un atout pour l’investissement africain et les opportunités de développement en Afrique et en Afrique Subsaharienne.

50% des exportations de la Tunisie sont destinées à l’Union Européenne. « Nous aimerions accroître les échanges avec les pays maghrébins tels que la Tunisie, car la part des exportations sur l’Afrique subsaharienne n’a atteint que 3%, contrairement à l’Europe ».

La Côte d’Ivoire est le premier client de la Tunisie avec une part de 17% (237.6 MD d’exportations), suivie du Sénégal (11%) et le Cameroun (7%).