Tunisie-Algérie : Signature de 27 accords et mémorandums d’entente

Vingt-sept accords et mémorandums d’entente ont été signés, mercredi soir, lors d’une cérémonie au palais de Carthage, entre la Tunisie et l’Algérie, en présence du président de la République Kais Saied et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune.

Ces accords portent sur la Justice, les institutions publiques, la décentralisation, la communication, les médias, l’industrie, les petites et moyennes entreprises, l’environnement, le commerce extérieur, la culture, les affaires religieuses, l’énergie, la formation professionnelle, la pêche, l’emploi, les femmes et l’enfance, les personnes âgées, les jeunes, les sports, l’éducation et la santé.

Peu avant la signature de ces accords, les deux chefs d’Etat ont eu des entretiens à huit-clos.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a entamé, ce mercredi, une visite d’Etat de deux jours en Tunisie