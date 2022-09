Tunisie-Bangladesh : Vers le renforcement des échanges commerciaux

La Tunisie est prête à renforcer les échanges commerciaux avec le Bangladesh, étant donné la profondeur des liens historiques et la complémentarité entre les deux pays, a indiqué le PDG du Centre de promotion des exportations (CEPEX), Mourad Ben Hassine lors de sa rencontre jeudi à Tunis, avec l’ambassadeur de la République populaire du Bangladesh avec résidence à Tripoli, Shamim Al-Zaman.

De son côté, l’ambassadeur qui effectue une visite de travail en Tunisie du 21 au 23 septembre 2022, a souligné que la demande de dattes est en accroissement, sur le marché bangladais (170 millions de consommateurs). Il a exprimé la volonté de son pays d’importer ce produit de Tunisie, indiquant que son pays s’intéresse à l’investissement dans notre pays, en tant que plateforme permettant de conquérir les marchés limitrophes et africains.

Il a également évoqué « l’organisation de visites de délégations d’hommes d’affaires tunisiens au Bangladesh et vice versa, ainsi que le renforcement et développement de la participation aux foires et aux salons organisés dans les deux pays ».

La Tunisie importe du Bangladesh plusieurs produits, dont les intrants du textile et habillement (TH) (70% des importations tunisiennes du secteur TH sont importés du marché bengalais), suivis par les cuirs et chaussures (7%) .

La Tunisie exporte vers ce pays, des engrais minéraux et chimiques (phosphate) à hauteur de 95% du total des exportations tunisiennes dans ce domaine.

Les exportations tunisiennes de dattes vers le Bangladesh, représentent 3% du total des exportations nationales vers ce marché.

Les deux parties ont également évoqué, lors de cette rencontre les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines commercial et économique et d’ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises exportatrices tunisiennes sur le marché bangladais.