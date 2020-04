Tunisie-Coronavirus : 83 patients hospitalisés à la date du 8 avril

Le nombre de patients hospitalisés s’élève à 83 parmi 643 cas confirmés, enregistrés en Tunisie jusqu’à la date du 8 avril courant , selon le bulletin de veille sanitaire publié vendredi sur la page facebook du ministère de la santé, rapporte Mosaïque fm.

25 personnes atteintes du coronavirus ont guéri alors que le nombre de décès s’élève à 25 cas, selon des statistiques élaborées par le ministère de la santé qui ont également mentionné que les cas d’atteintes se répartissent entre 201 cas importés (49 pc de femmes et 51 pc d’hommes) et 428 cas locaux de contamination ainsi que 14 cas en cours d’investigation.

59 cas de contamination ont été enregistrés auprès du personnel médical dont 8 cas importés et 51 cas locaux.

Les régions côtières sont les plus touchés par le coronavirus (11 gouvernorats) avec 518 cas soit un taux de 79,8 pc, alors qu’aucun cas n’a été enregistré jusqu’à présent dans les gouvernorats de Siliana et Jendouba depuis l’apparition, en mars dernier de la pandémie en Tunisie.

Un total de 9570 prélèvements sont parvenus aux laboratoires de virologie et analysés ( cas suspects et contacts étroits des cas confirmés. L’âge moyen des personnes atteintes est de 45 ans et un cas d’atteinte a été enregistré chez un nourrisson de 4 mois et une personne agée de 87 ans.

Noter que l’organisation mondiale de la santé (OMS) a officiellement déclaré le 11 mars 2020 que la pandémie covid 19 était une pandémie mondiale.