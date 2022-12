Tunisie/Cote d’Ivoire: Aucun pays ne peut se développer sans le secteur privé

» Sans le secteur privé, aucun pays ne peut se développer et aucun Etat ne peut avancer plus vite que son secteur privé « , a déclaré le premier ministre ivoirien, Patrick Achi.

Dans une déclaration aux médias, en marge d’une séance de travail tenue, jeudi, avec le président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), Tarek Chérif, il a appelé les entreprises tunisiennes à saisir les opportunités d’investissement en côte d’Ivoire, soulignant

que son pays partage avec la Tunisie la culture et la langue, deux facteurs qui ne manqueront pas de faciliter les activités commerciales.

Achi a indiqué que son pays est devenu l’un des plus grands pays d’Afrique de l’Ouest, grâce aux performances économiques réalisées, dont un taux de croissance moyen de 8% , estimant qu’il sera « l’un des principaux pays du continent Africain et du monde « .

Il a souligné que le climat des affaires est favorable aux investisseurs tunisiens vu que le pays dispose de potentialités importantes.

» Nous sommes un pays ouvert en termes de développement du secteur privé, qui constitue l’un des axes stratégiques du plan de développement 2021/2025 et qui repose sur la transformation structurelle de l’économie basée sur le secteur privé « , a-t-il fait savoir .

A ce titre, Il a souligné les avantages dont dispose son pays, comme la proximité de certains marchés et la disponibilité des ressources humaines nécessaires en plus des ressources naturelles, notamment les matières premières.

Le Premier ministre ivoirien a exprimé l’intérêt porté par son pays aux partenariats win/win dans les secteurs stratégiques notamment le logement social, la digitalisation, le tourisme et l’hôtellerie, soulignant la possibilité d’établir des relations de coopération tripartites pour accéder aux marchés dont l’accès est difficile.

Il a également mis l’accent sur l’importance des missions économiques, faisant savoir que la Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI) devrait organiser une mission en Tunisie pour prospecter les opportunités de partenariats entre les deux pays.

