Tunisie : Cuir & chaussure: Ça redécolle à toutes pompes!

Selon des statistiques publiées ce mercredi 25 décembre 2019 par le Centre national du cuir et de la chaussure(CNCC), le volume des exportations des industries de cuir et de la chaussure (ICC) a atteint 1 516,6 millions de dinars (MD) à fin novembre 2019, contre 1390,7 MD enregistrés au cours de la même période de l’année 2018, soit une hausse de 9,1%.

D’après le CNCC, la filière habillement en cuir s’atrroge la part du lion dans ce domaine. Ses exportations ont atteint durant les 11 premiers mois de 2019, 27,1 MD, soit une hausse de 96,4% par rapport à la même période de l’année écoulée.

Les autres filières ont connu, également, une progression atteignant 18,1 % pour les accessoires et composants (44,4 MD) et 17,7% pour les tiges de chaussures (340,1 MD). Cependant, la filière cuirs, peaux et pelleterie a connu, à fin novembre 2019, une régression de 22,2% pour atteindre 54,2 MD contre 69,7 MD, à fin novembre 2018.

S’agissant des importations des ICC, elles ont progressé de 5,6%, au terme des 11 mois 2019, atteignant 1083,5 MD, contre 1025,6 MD, durant la même période de l’année dernière. Les produits les plus importés sont les tiges de chaussures (127,2 MD), les cuirs, peaux et pelleterie (551,6 MD) et les accessoires et composants (206,7 MD).Par contre, les importations de la maroquinerie ont enregistré, à fin novembre 2019, une baisse de 3% par rapport à la même période 2018 ou la valeur des importations pour cette filière a atteint 78,3 MD, contre 80,7 MD en 2018.

Toujours selon le CNCC, la balance commerciale du secteur a affiché, au cours des 11 premiers mois 2019, un taux de couverture des importations par les exportations de 140%.

Le secteur fait face à de nombreuses difficultés !

En 2017, le secteur comptait quelque 36.800 emplois dans l’industrie et 10.000 emplois dans l’artisanat. Sachant que la valeur de la production du secteur s’est établie à 1,5 milliard de dinars répartis entre les cuirs et peaux (100 millions de dinars), les chaussures, les tiges et les accessoires (1 milliard de dinars) et la maroquinerie et l’habillement (400 millions de dinars).

Concernant les investissements déclarés, ils ont atteint 11 MDT, en 2017, d’après l’agence de promotion de l’industrie et de l’innovation.

Les professionnels du secteur ont à maintes reprises annoncé que le secteur fait face à une insuffisance au niveau de la main-d’œuvre qualifiée, de la matière première locale et du matériel adéquat au niveau des abattoirs et des collecteurs de peaux. Le secteur a également enregistré un recul de la production et de la productivité à cause des problèmes sociaux, la non application ou parfois l’absence des prix de référence à l’importation et l’absence de rigueur dans l’application des textes réglementaires.

De même, la croissance des importations illégales notamment les articles de friperie (chaussures et articles en cuir), l’insuffisance des opérations de contrôle à l’importation et la prolifération du marché parallèle, outre l’insuffisance du nombre d’entreprises certifiées selon les normes de qualité, expliquent la dégradation du secteur en question.