Tunisie : Démantèlement d’un réseau de piratage international !

Les agents de la direction centrale de lutte contre le terrorisme ont réussi à démanteler un réseau de piratage et d’escroquerie international.

Dans un premier temps, quatre personnes dont une femme et un ressortissant étranger ont été interpellés. Ils sont en effet accusés de pirater des comptes bancaires de personnes en Tunisie, en Turquie, en Italie et dans d’autres pays. Les comptes piratés ont servi pour faire des réservations dans des hôtels, des paiements dans des cliniques et des boutiques en Tunisie et à l’étranger.

Selon les premiers éléments, le nombre des membres du réseau pourrait être revu à la hausse, surtout que des suspects sont accusés du retrait de milliers de dinars et des sommes en devise des comptes pirates, rapporte Mosaique fm.