Tunisie en Avant dénonce le recours d’Ennahdha aux puissances étrangères

Le parti « Tunisie en Avant » a dénoncé le « recours du mouvement Ennahdha et ses alliés aux puissances étrangères », pointant une « violation flagrante de la souveraineté nationale et de l’indépendance de décision ».

Il met en garde, dans un communiqué publié dimanche, contre « les dangers de répondre aux interrogatoires menés par des forces extérieures, dont l’Union européenne, à certains partis et organisations nationales au sujet d’affaires intérieures du pays. »

Il souligne que « seul le peuple a le droit de choisir les mécanismes appropriés pour décider de l’approche de rectification du processus, alors que ces mêmes forces étrangères soutiennent la politique d’occupation sioniste et poussent les régimes arabes à normaliser avec l’occupant, profitant de la crise économique et des tensions politiques et sociales que connaît la région arabe ».