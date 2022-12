Les journaux tunisiens et la convocation de Bhiri au pôle antiterroriste

La comparution du dirigeant nahdhaoui Noureddine Bhiri mardi 6 décembre 2022 devant le juge d’instruction au pôle judiciaire antiterroriste et le renvoi de son audition au 4 janvier 2023, tout en le maintenant en état de liberté, ont retenu l’attention des journaux tunisiens de ce mercredi 7 décembre dont le journal Al Chourouk qui a précisé que la convocation est en rapport avec l’affaire de falsification et de vente de certificats de nationalité tunisienne et de passeports tunisiens à des ressortissants syriens et d’autres pays en 2013, avec la possibilité que ces documents avaient été utilisés par des terroristes dans les zones de conflits en Syrie, Irak et Libye.

Al Chourouk rappelle que le juge d’instruction chargé du dossier avait ordonné l’interdiction de quitter le pays à cet ancien ministre de la justice Noureddine Bhiri ainsi qu’à l’autre dirigeant nahdhaoui Hamadi Jbali, chef du gouvernement dans laquelle Bhiri occupait ce poste en 2013. Le même juge d’instruction avait émis des mandats de dépôt à l’encontre d’autres éléments du réseau suspectés dont un ancien fonctionnaire du consulat tunisien à Damas.

Al Chourouk rappelle aussi des déclarations du ministre actuel de l’intérieur Taoufik Charefeddine selon lesquelles trois personnes avaient pu obtenir des certificats de nationalité falsifiés , en vertu d’un texte de loi caduc ainsi qu’à une ressortissante de parents syriens n’ayant aucune origine tunisienne.

Des éléments du ministère de la justice sont aussi suspectés, selon Al Chourouk qui note que les investigations se poursuivent.