Tunisie/Espagne: Coopération fructueuse dans le secteur du textile et habillement

Une délégation de 18 hommes d’affaires espagnols du secteur textile et habillement a effectué un séjour de 3 jours en Tunisie, à partir de 23 novembre 2022, pour des rencontres B2B et de visites d’entreprises et d’usines tunisiennes du secteur.

Des rencontres avec ces marques espagnoles, dont des enseignes de renommée internationale, constituent une belle opportunité d’affaires pour le secteur du textile et habillement en Tunisie, et sa plus grande ouverture sur le marché mondial du textile notamment les marchés de proximité.

Cette mission des acheteurs textile espagnols en Tunisie, fait suite au grand événement « Tunisia Textile Days in Spain », organisé du 03 au 07 octobre 2022 en Espagne (Madrid et Barcelone) par le Centre du Commerce International (ITC) dans le cadre du Programme Global Textiles et Habillement (GTEX) et le Programme Textiles pour la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENATEX), et cofinancé par les gouvernements Suisse et Suédois.

« Tunisia Textile Days in Spain » avait comme objectif, la mise en relation des entreprises tunisiennes et espagnoles de l’industrie textile et habillement et la création d’alliances d’affaires. L’événement a été un grand succès et le résultat a été la visite de ces 18 hommes d’affaires espagnols issus du secteur textile et habillement en Espagne, marquée par l’organisation de 102 réunions commerciales pendant leurs 3 jours de visite en Tunisie.

Il est à noter que les 16 entreprises tunisiennes accueillant cette délégation d’hommes d’affaires sont principalement spécialisées dans les filières du prêt-à-porter, du denim, des maillots de bain et de la lingerie.

En l’honneur de cette délégation espagnole, une réception cérémoniale a été organisé le 23 novembre par l’ITC dans un hôtel de la capitale, en présence de M. Javier Puig Saura – Ambassadeur d’Espagne en Tunisie, ainsi que des représentants de la chambre de Commerce Espagnole à Tunis, et des représentants de l’Ambassade de Suisse en Tunisie (le partenaire financier du programme GTEX/MENATEX)

Egalement présents à cette réception, les présidents et les hauts dirigeants des institutions tunisiennes partenaires, à savoir : La chambre Tuniso-Espagnole de Commerce et d’Industrie (CTECI), le Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, le Ministère du Commerce et de Développement des Exportations, la Fédération Tunisienne du Textile et de l’Habillement (FTTH), le Centre Technique du Textile en Tunisie (CETTEX) et le Centre de Promotion des Exportations de la Tunisie (CEPEX).

A cette occasion, Javier Puig Saura, Ambassadeur d’Espagne en Tunisie, a déclaré dans une brève allocution : « Le secteur textile est déjà un domaine de coopération de longue histoire entre l’Espagne et la Tunisie et avec une potentialité. La crise du Covid 19 et la crise économique rapprochent les marchés et les chaînes d’approvisionnement. Je considère qu’il y a beaucoup de travail à faire pour renforcer davantage les liens entre les secteurs textile espagnol et tunisien ».