Le Chef du gouvernement Hichem Mechichi s’est réuni, mercredi, avec les membres de la commission nationale de lutte contre le coronavirus et plusieurs ministres, afin d’étudier la situation épidémique dans le pays.Lors de cette réunion, il a été décidé de fermer les cafés et des restaurants à partir de 16h, avec le respect de la capacité d’accueil ne dépassant pas les 30% dans les espaces fermés et 50% dans les espaces ouverts.

