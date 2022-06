Tunisie-Guinée Equatoriale (4-0) : les déclarations

Déclarations à l’issue du match Tunisie-Guinée Equatoriale (4-0), disputé jeudi au stade de Radès pour le compte de la première journée du groupe J des qualifications à la coupe d’Afrique des nations (CAN-2023) :

Jalel Kadri (sélectionneur national) : On savait que le match n’allait pas être facile. Ce large sucès ne doit pas cacher les grosses difficultés rencontrées lors de la préparation notamment au niveau physique. Je suis satisfait de la prestation générale, malgré les occasions ratées au cours de la première période, et de l’efficacité offensive retrouvée en seconde mi-temps après les changements apportés.

Je suis satisfait de la détrmination des joueurs et de la solidarité dont ils ont fait preuve, ce qui est très important sur le plan psycologique.

Nous avons bien géré le match tactiquement ce qui nous a permis de dominer notre adversaire et de l’emporter par un score large, de bon augure pour le reste du parcours.

Béchir Ben Said (gardien de la sélection tunisienne) : Il s’agit d’une victoire importante pour ce début de qualifications. Nous n’avons pas trouvé de difficultés à maitriser notre adversaire qu’on a pris très au serieux. Nous avons accordé beaucoup d’importance aux deux premiers matches des qualifications avant d’entamer la préparation du Mondial.

Naim Sliti (joueur de la sélection tunisienne) : Nous avons livré un match complet que ce soit au niveau du jeu collectif ou au niveau de l’efficacité offensive.

Rodolfo Bodipo (sélectionneur de Guinée Equatoriale) : La sélection tunisienne était sans doute meilleure. Notre équipe a été affectée par l’absence de pas moins de six joueurs titulaires. Vous pouvez d’ailleurs remarquer la différence entre l’équipe d’aujourd’hui et celle qui a disputé la dernière Coupe d’Afrique des nations au Cameroun.

L’infériorité numérique nous été fatale. Mais nos chances de qualifications restent intactes. Le parcours est encore long.