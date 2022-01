Tunisie: Hannibal Mejbri testé positif

Le jeune prodige de la sélection Tunisienne de football Hannibal Mejbri, a été testé positif au Covid-19, annonce la a fédération Tunisienne de de football, jeudi soir sur sa page officielle facebook.

Le milieu tunisien devra rester à l’isolement avant de rejoindre ses coéquipiers au Cameroun pour la Coupe d’Afrique des nations (9 janvier-6 février), précise la même source.

Mejbri est le troisième cas de Covid-19 enregistré dans les rangs de l’équipe nationale, après Youssef Msakni et Seifeddine Jaziri qui ne seront pas remplacés, selon les règlements de la Confédération africaine (CAF) qui a porté le nombre de joueurs à 28 joueurs au lieu de 23 et ce, à cause de la pandémie du Covid-19, rappelle-t-on.

La sélection nationale s’envole samedi pour le Cameroun où elle disputera le premier tour dans le groupe F avec le Mali (12 janvier, la Mauritanie (16 janvier) et la Gambie (20 janvier).