Tunisie/Italie : Adoption de 30 projets pour la Coopération Transfrontalière

Le Comité Mixte de Suivi (CMS) du Programme de Coopération Transfrontalière Tunisie-Italie a adopté, récemment à Tunis, 30 projets communs qui seront financés moyennant un don variant entre 800 mille euros et 1,2 million d’euros qui sera accordé par l’Union européenne (UE).

Le ministère de l’Economie et de la planification a précisé dans un communiqué publié, lundi, que 72 entreprises tunisiennes dont 9 partenaires de choix et 76 sociétés italiennes dont 21 associés de choix participeront à ces projets.

Les projets portent sur les domaines de Recherche et de l’Innovation, l’appuis aux Petites et moyennes entreprises (PME) et aux startups, la protection de l’environnement, les énergies renouvelables et la gestion des eux, la santé, l’accompagnement des jeunes et de la femme et la gouvernance locale.