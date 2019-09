Tunisie : Le marché de l’immobilier explose !

Les prix de l’immobilier ont enregistré, durant les huit dernières années, une hausse vertigineuse. Entre l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat, il est devenu difficile à un citoyen lambda d’acquérir sa maison. En parallèle, les promoteurs ne peuvent pas abaisser leurs prix, car ils ont des coûts à couvrir !

Le directeur général de l’Habitat au ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, Néjib Snoussi a affirmé dans une déclaration accordée jeudi septembre 2019 à Africanmanager, que pour aborder le sujet de la baisse des prix de immobiliers , il faut tout d’abord s’assurer de la révision de tous les facteurs intervenant dans le secteur de la construction , précisant que la maîtrise des prix des logements en Tunisie s’articule autour de nombreux axes dont notamment la disponibilité des terrains constructibles et à prix raisonnables, l’amélioration du taux de change dinar tunisien en comparaison avec l’euro et le dollar, la bonne gestion au niveau de la main d’œuvre qualifiée et les prix des produits de construction.

Sur un autre volet, le responsable a assuré que l’amélioration de la situation économique du pays et l’instauration d’un système représentent un facteur clé permettant de préserver le pouvoir d’achat du citoyen ainsi que la garantie de la stabilité des prix des logements et des terrains constructibles.

Snoussi a affirmé que les prix actuels des logements sur le marché tunisien sont élevés, soulignant que le ministère de l’Equipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire œuvre afin de garantir la disponibilité de logements à prix abordables.

Hausse 10% des prix de l’immobilier au 2e trimestre 2019

L’Institut National de la Statistique a rendu public, le 26 août, les dernières données sur l’indice des Prix de l’Immobilier du deuxième trimestre 2019, avec une hausse de 5,4% comparé au premier trimestre de la même année. Cette évolution est attribuée à la hausse des prix des logements de 10,5% contre -3% au premier trimestre, et une hausse de 7,8% des prix des appartements contre une progression de 7,4% durant les trois premiers mois de l’année.

En glissement annuel, l’INS annonce une hausse de 10% de l’indice des prix de l’immobilier au deuxième trimestre, après un ralentissent observé en 2018. Le rythme de progression des prix a donc retrouvé son rythme d’avant 2018 selon l’INS. Les prix des appartements a enregistré une croissance de 13,5% par rapport à la même période en 2018 contre une moyenne de 9% sur les cinq années précédentes (2014-2018). Les prix des maisons ont enregistré sur la même une hausse de 11%, contre une moyenne de 8,6% sur la période 2014-2018. Les prix des terrains ont quant à eux connu une évolution de 8,2%, contre une moyenne de 7,3% entre 2014 et 2018.

En revanche, les transactions ont reculé de 10,3% au deuxième trimestre 2019 par rapport au deuxième trimestre 2018, après une baisse de 7,9% au premier trimestre. Les transactions sur les terrains ont ainsi diminué de 11,3%, sur les maisons de 9% et sur les appartements de 6,1%.

A vrai dire, la hausse des prix et la baisse du pouvoir d’achat ont fini par rattraper le secteur immobilier. Les délais de constructions sont de plus en plus long, les matériaux et prestataires de plus en plus chers, alors qu’en parallèle le Tunisien peine de plus en plus à joindre les deux bouts.