Tunisie-Libye: Les préalables législatifs pour les investisseurs

Premier partenaire économique arabe et africain de la Tunisie et cinquième client du pays au niveau international, la Libye conserve toujours son poids dans l’économie tunisienne. La Libye est un pays riche en ressources naturelles et requiert les compétences tunisiennes.

Au-delà de l’économie, les liens entre la Tunisie et la Libye revêtent une dimension sociale bien ancrée. La Libye, devenue première destination des Tunisiens, abrite une colonie tunisienne de 60 000 ressortissants.

Depuis que la révolution libyenne a commencé, l’économie du pays tourne au ralenti. En effet la majorité des travailleurs libyens sont des étrangers dont beaucoup ont préféré quitter le pays pour fuir la violence du conflit. Et l’économie compte beaucoup sur le commerce avec les pays voisins comme la Tunisie, mais les frontières ayant été renforcé, ce commerce est au plus mal.

Investissement : Accès égal aux avantages

Le président du conseil des affaires tuniso-africaines, Anis Jaziri, a appelé à l’élaboration des textes législatifs nécessaires afin de permettre aux investisseurs libyens et tunisiens d’obtenir les mêmes avantages dans les deux pays en matière d’investissement, de droit à l’appropriation ainsi que des transactions bancaires.

A l’occasion de l’ouverture du forum et du salon tuniso-libyen à Tripoli, jaziri a loué les recommandations abouties à l’issue des rencontres entre la délégations gouvernementale tunisienne et son homologue libyenne, notamment en ce qui concerne le retour des vols de Tunisair vers la Libye et la signature des conventions dans le domaine du transport ainsi que la mise en œuvre des procédures susceptibles de libéraliser les échanges commerciaux entre les deux pays surtout l’élimination des obstacles pour l’entrée des marchandises à la Tunisie à travers les frontières terrestres, affirmant que ces procédures permettront de dynamiser les échanges commerciaux et les investissements.

Et d’ajouter : « notre ambition est de réactiver ces procédures dans les plus brefs délais et d’améliorer le climat des affaires », évoquant l’objectif du forum « de jumelage économique vers l’Afrique » qui est de redynamiser le commerce transfrontalier étant donné que la Libye a toujours été un portail commercial sur l’Afrique subsaharienne ».

Jaziri a indiqué que les hommes d’affaires et les investisseurs ont la possibilité de pénétrer les marchés africains à travers les routes, les chemins de fer et les zones logistiques installées sur les frontières.

Il convient de rappeler que la capitale libyenne Tripoli abrite du 23 au 25 mai 2021, la première foire tuniso-libyenne initiée par le conseil d’ affaires tuniso-libyennes en partenariat avec la chambre libyenne de commerce, d’industrie et d’agriculture ainsi que d’autres chambres économiques venant des quatre coins du pays.

Inauguré par les deux présidents des gouvernements tunisien et libyen, Hichem Mechichi et Abdelhamid Dbiba, ce salon donne une idée sur des produits de certaines entreprises actives dans plusieurs secteurs dont la construction, l’infrastructure de base, le tourisme, les produits alimentaires et agroalimentaires et les cosmétiques…

En 2010, les échanges entre les deux pays ont atteint une valeur de 1500 millions de dinars, soit un taux de 2,6% du total des échanges de la Tunisie avec l’extérieur dont 4,5% d’exportations (1100 MD). Les importations tunisiennes de la Libye sont évaluées, elles, à 400 MD (1,3% des échanges de la Tunisie avec l’extérieur) dont principalement le pétrole brut.

Le niveau des échanges tuniso-libyens, lesquels ont maintenu le même rythme depuis 5 ou 6 années, a pour la première fois baissé en fin février suite à la révolution du 14 janvier et à l’évolution des événements survenus en Libye.