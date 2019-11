Tunisie-migrants : En désespoir de cause…

Des milliers de jeunes tunisiens ont quitté leur pays dans la foulée du printemps arabe à la recherche d’opportunités de travail en Europe.

Aujourd’hui, il est urgent de décréter le problème de la migration clandestine comme étant une réelle priorité et de donner un signal fort sur la volonté d’apporter des solutions aux différents problèmes socioéconomiques. C’est dans ce contexte que le renforcement de la compétitivité de l’économie et l’amélioration de l’efficience du secteur privé restent aussi parmi les meilleures solutions qui pourraient contribuer efficacement à la promotion de l’emploi des jeunes.

Selon des chiffres officiels annoncés ce vendredi 8 novembre 2019, par le Forum tunisien des droits économiques et sociaux ,435 mineurs sans accompagnateur sont arrivés aux côtes italiennes durant les neuf premiers mois de cette année. Ils représentent environ 25% de l’ensemble des migrants clandestins arrivés en Italie.

La majorité des enfants âgés de moins de 18 ans souffrent de problèmes au milieu familial et ils ont quitté prématurément les bancs de l’école.

38 mille immigrants ont débarqué clandestinement sur les côtes italiennes

Selon une étude présentée par l’Institut tunisien des études stratégiques (Ites) en coordination avec l’Organisation internationale de migration, en six ans, plus précisément entre 2011 et 2017, environ 38 mille immigrants ont débarqué clandestinement sur les côtes italiennes. Le nombre de candidats à l’immigration clandestine, arrêtés sur les côtes tunisiennes avant leur départ, est d’environ 13 mille durant la même période.

Pas de répit et pas d’éclaircie dans la grisaille. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les jeunes tunisiens continuent à fuir le pays en quête d’horizons plus prometteurs. L’augmentation du taux de chômage estimé à 15,3% ne fait que décourager les jeunes et les inciter encore plus à larguer les amarres et se lancer dans la traversée de la mort. Plus de 450 Tunisiens seraient portés disparus durant leur tentative de passage en Italie.

Plus il fera beau en Tunisie, plus ils auront le regard rivé sur une Europe prometteuse d’un avenir meilleur. Le contexte socio-politico-économique post-révolution n’est guère rassurant pour la majorité des jeunes (et les moins jeunes aussi) qui continuent de risquer leur vie usant de tous les subterfuges pour atteindre la “terre promise”.

De janvier à juin 2019, ils étaient plus d’un millier à traverser la Méditerranée en direction de l’Italie et l’Espagne, révèle le Forum tunisien des droits économiques.

A signaler que depuis plus de 9 ans, un grand nombre de familles tunisiennes cherchent désespérément des informations détaillées sur les circonstances de la disparition et le destin des leurs. Aucune information ne leur a été communiquée ni de la part du gouvernement tunisien ni de celle du gouvernement italien.