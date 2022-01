Tunisie-Pakistan : Examen des préparatifs pour la tenue de la 10e session de la commission mixte

Les relations tuniso-pakistanaises et les moyens de les renforcer ont été vendredi au centre d’une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jerandi, et l’ambassadeur de la République islamique du Pakistan en Tunisie, Taher Hussein Andrabi.

Au cours de cet entretien, le ministre a souligné la nécessité de coordonner les actions en prévision de la tenue, cette année, de la 10e session de la commission mixte tuniso-pakistanaise.

L’objectif étant de booster la coopération dans de nombreux domaines, a souligné le ministre, citant en particulier, les secteurs prioritaires et éminemment stratégiques, tels que l’énergie, l’industrie et le commerce.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, les deux responsables ont discuté des développements dans la région islamique, en particulier les préparatifs en cours pour la tenue de la 48e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique, qui devrait se tenir, les 22 et 23 mars prochain à Islamabad.