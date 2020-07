Tunisie: Sept projets pilotes seront réalisés dans ces gouvernorats

Sept projets pilotes seront réalisés dans 7 communes en Tunisie, avec l’appui de l’Agence Nationale de Maîtrise de l’Energie (ANME), pour l’obtention du label énergétique » ACTE « , décliné du label » European Energy Award (EEA) « .

La phase pilote, d’une durée de 18 mois, implique les communes de Bizerte, Douz, Hammam-Lif, Kairouan, Médenine, Nabeul et Sfax, indique l’Alliance des Communes pour la Transition Energétique » (ACTE).

Le premier projet consiste à installer, dans la Commune de Bizerte, trois mini-centrales solaires au niveau des bâtiments de la commune et la réalisation de deux études de faisabilité pour les deux installations Photovoltaïques reliées au réseau moyenne-tension.

Pour la Commune de Douz, le projet porte sur l’aménagement d’environ 10 km de pistes cyclables et des parkings à vélo, pour favoriser des modes de déplacements doux.

Quand à la Commune de Hammam-Lif, le projet prévoit le remplacement de 380 points lumineux au sodium, par des lampes à LED et mise en place d’un système de télégestion de l’éclairage.

A la Commune de Kairouan, il s’agit d’élaborer une étude stratégique pour la mise en place d’une gare multimodale combinant divers moyens de transport.

Au sud, dans la Commune de Médenine, le projet pilote porte sur la construction d’un bâtiment à haute efficacité énergétique pour l’arrondissement n°4 de la commune alors que dans la Commune de Nabeul au Cap Bon, il s’agit d’améliorer le parc automobile de la commune à travers l’acquisition de deux engins électriques de collecte des déchets en plus d’une voiture électrique fonctionnant grâce à l’énergie photovoltaïque.

A Sfax, les travaux prévus consistent à mettre en place dans la Commune de Sfax, un système d’information géographique (SIG) à 4 couches, qui touche notamment, les bâtiments de la commune. Le projet pilote prévoit également, la mise en place d’un cadastre solaire du patrimoine et des terrains de la commune.

Cette cartographie vise à exposer le potentiel solaire de la commune de Sfax pour la promotion de l’usage de l’énergie solaire sur ce territoire. Il vise aussi, à optimiser les circuits de collecte des déchets et réseau d’éclairage public.

Ces projets soutenus par la Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales (CPSCL), le Centre de Formation et d’Aide à la Décentralisation (CFAD) et le Ministère des Affaires Locales, sont initiés dans le cadre du programme » Alliance des Communes pour la Transition Energétique » (ACTE) financé par la coopération Suisse (SECO).

Ce programme soutient les communes tunisiennes en tant qu’acteurs de la transition énergétique nationale.

Son objectif est de les aider à mettre en œuvre leurs stratégies énergétiques locales pour la maitrise de l’énergie et le développement des énergies renouvelables à l’échelle de leurs territoires..

Ces communes ont été choisies suite à un appel à projet pour offrir la solution optimale qui répond au besoin spécifique de chacune des 7 communes.

La Tunisie envisage de réduire de 30% la demande d’énergie en 2030. Elle prévoit aussi, une réduction de 41% de l’intensité carbone en 2030 par rapport à 2010 et un taux de pénétration des énergies renouvelables de 30%, au même horizon de 2030.