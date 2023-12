Tunisie-Turquie: Le gouvernement adopte une série de propositions pour développer l’accord de libre-échange

Une série de propositions formulées par la commission de coopération tuniso-turque chargée de développer l’accord de libre-échange bilatéral a été adoptée, lors d’une séance de travail ministérielle présidée, vendredi, par le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, au siège de la Kasbah. Il a été ainsi décidé de réviser la liste de certains produits et articles industriels turcs ( les produits d’entretien et détergents, les pneus en caoutchouc, le prêt à porter et les objets en plastique) qui peuvent être substitués par d’autres produits locaux et de leur imposer des tarifs douaniers. Cette décision sera inscrite dans le cadre de la loi de finances de 2024. Il a été également convenu de faire bénéficier les exportations tunisiennes de certaines produits agricoles et alimentaires vers la Turquie d’avantages, et ce, sous forme de quotas annuels qui seront exonérés des droits de douane. Lors de cette séance qui s’est déroulée en présence des ministres des Finances, du Commerce, du Transport et de l’Agriculture ainsi que du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) et du secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, les différentes parties ont décidé d’organiser, durant le premier trimestre de 2024, un forum économique visant à soutenir l’investissement turc en Tunisie dans certains secteurs d’intérêt commun.

