Tunisie Valeur recommande SMART

SMART Tunisie, le leader de la distribution dans le secteur de l’IT en Tunisie, s’introduit sur le marché principal de la cote de la bourse via une opération mixte de cession de titres (46 MDT) et d’augmentation de capital (10 MDT). La levée de fonds permettra au Groupe de renforcer son assise financière et de financer un programme d’investissement, portant sur une enveloppe de 17 MDT. C’est ce qu’annonce l’intermédiaire en Bourse Tunisie Valeurs.

Malgré la crise de la Covid-19 qui a secoué la Tunisie en 2020 et les restrictions sanitaires (couvre-feu et confinements) pour endiguer la pandémie, l’activité du Groupe SMART s’est bien défendue en 2020. La baisse du chiffre d’affaires a été contenue. En revanche, le Groupe a accusé une dégradation circonstancielle de sa rentabilité en raison de pressions subies sur les marges et de l’augmentation de la masse salariale.

La stratégie du Groupe SMART sur les prochaines années, s’articule autour de trois grands axes de développement :

i/ Préserver et consolider la position du Groupe en tant que leader de la distribution dans le secteur de l’IT en Tunisie.

ii/ élargir les lignes de produits à travers la représentation de nouvelles marques et l’introduction de nouvelles lignes de métiers axées sur le service.

iii/ Développer le volet logistique sur le moyen et long terme à travers la création d’une plateforme logistique pour le Groupe. SMART présente, dans le cadre de son IPO, un Business Plan prudent qui allie consolidation de la croissance et des marges. Un

challenge que le management pourrait relever grâce au business model résilient et innovant du Groupe.

La valorisation proposée est alléchante dans l’absolu et comparativement à notre marché actions. Par ailleurs, SMART Tunisie présente des atouts qui justifient un positionnement à moyen et long terme sur le titre: une position de leadership sur un marché en pleine croissance, un business model innovant et une vision globale grâce à un système d’information performant. Nous recommandons de souscrire à l’IPO.