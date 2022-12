UA : L’ECOSOCC tient sa 4ème Assemblée générale mardi prochain à Nairobi

Le Conseil économique économique, social et culturel de l’Union Africaine (ECOSOCC-UA) tiendra, mardi prochain à Nairobi (Kenya), sa 4ème Assemblée générale permanente.

Cette Assemblée sera présidée par Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’UA (CUA), et en présence notamment du Secrétaire du Cabinet du ministère kenyan des Affaires étrangères, Alfred Nganga Mutua et du président sortant de l’ECOSOCC, Peter Clever, indique un communiqué de l’ECOSOCC, selon Apanews.

L’Assemblée générale, qui dispose d’un mandat de quatre ans, est l’organe décisionnel et politique le plus élevé de l’ECOSOCC. Elle est composée de deux Organisations de la Société Civile (OSC) de chaque État membre de l’Union africaine, de dix OSC opérant au niveau régional et de huit au niveau continental outre les OSC de la diaspora africaine.

Le Conseil économique, social et culturel (ECOSOCC-UA) de l’Union africaines a été créé en 2004 en tant qu’organe consultatif de l’UA composé d’organisations de la société civile (OSC). Le principe du Conseil est que la société civile s’organise pour travailler en partenariat avec l’UA.

Il s’assigne pour objectifs de contribuer, par des conseils, à la traduction efficace des objectifs, des principes et des politiques de l’UA en programmes concrets, ainsi qu’à l’évaluation de ces programmes, d’entreprendre des études et formuler des recommandations, de contribuer à la promotion et à la réalisation de la vision et des objectifs de l’UA, et de contribuer à la promotion des droits de l’Homme, de l’Etat de droit, de la bonne gouvernance, des principes démocratiques, de l’égalité des sexes et des droits de l’enfant.

Il vise aussi à promouvoir et à soutenir les efforts des institutions engagées dans la révision de l’avenir de l’Afrique et la construction de valeurs panafricaines afin d’améliorer un modèle social et un mode de vie africains, à favoriser et consolider le partenariat entre l’UA et les OSC et à assumer les fonctions qui lui sont référées par d’autres organes de l’UA.