UE-Tunisie : InnovAgroWoMed s’investit dans la promotion de la pêche et de l’emploi à Médenine

L’équipe du projet InnovAgroWoMed en Tunisie a effectué une visite de terrain la semaine dernière à Zarzis dans le gouvernorat de Médenine, l’une des régions ciblées par le projet InnovAgroWoMed en Tunisie.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du processus de validation des chaînes de valeur sélectionnées et du modèle de formation sur lequel les équipes de recherche ont travaillé ces derniers mois (pêche à Médenine et produits fromagers à Béja). Elle est également en ligne avec les efforts visant à créer un réseau d’acteurs locaux.

L’équipe du projet a rencontré le directeur du bureau de l’emploi de Zarzis et les représentants du conseil municipal de la municipalité de Zarzis pour discuter de l’opportunité d’un partenariat.

L’équipe de projet a également rencontré des représentants de la plus importante entreprise de la région, spécialisée dans la production et la mise en conserve de produits de la pêche, tels que les sardines et le thon : « Manar Thon ». Des questions spécifiques liées aux conditions d’emploi des femmes et aux compétences requises ont été abordées et l’intérêt d’embaucher des travailleurs qualifiés a été confirmé.

L’entreprise a confirmé son intérêt à rejoindre le réseau des parties prenantes du projet ; un protocole d’accord sera signé dans les prochains jours.

Le projet InnovAgroWoMed vise à stimuler la participation des femmes au marché du travail et l’esprit d’entreprise, en exploitant le potentiel du secteur agroalimentaire et en montrant un niveau important de potentiel inexploité en matière d’innovation et de croissance. Ce projet de trois ans est financé à 87 % par l’Union européenne par l’intermédiaire du programme ENI CBC Med pour un montant global de 2,8 millions d’euros.